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購物季業績差 梅西百貨擬裁員萬人

2017-01-06

〔編譯盧永山／綜合報導〕受到去年年底購物季節業績不佳影響，美國梅西百貨今年將裁員逾1萬人，關閉68家門市，並調降全年獲利預估，週二股價盤後交易下挫逾10%。希爾斯百貨公司今年也將關閉150家門市。

梅西百貨表示，現有門市去年11至12月的營收年跌2.1%。該公司一直試圖改變消費者的購物習慣，但成效似乎不如預期，這也是美國許多傳統百貨零售業者面臨的挑戰。

梅西百貨表示，計畫關閉的68家門市，是該公司去年8月宣布關閉100家門市計畫的一環。部分員工將被安排至鄰近的門市，但預估有3900人將丟掉飯碗。此外，該公司計畫重整部分事業和出售一些房地產，這將導致6200人被裁，上述行動預估將使該公司每年節省5.5億美元成本。

長期擔任梅西百貨執行長的龍格林（Terry Lundgren）今年初將辭職下台，並由梅西百貨總裁傑尼特（Jeff Grnnette）接任。傑尼特發布聲明指出：「公司將關閉收益不佳，或不再成為熱門購物地點的門市，並將出售高價的房地產。」

梅西百貨曾嘗試新方法來吸引購物者，包括提供更多獨門產品，設立「智慧錶」專區，在紐約先驅廣場的旗艦店設置蘋果專賣店等，但成效似乎不如預期。

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  • 受到去年年底購物季節業績不佳影響，美國梅西百貨今年將裁員逾1萬人，關閉68家門市，並調降全年獲利預估，週二股價盤後交易下挫逾10%。圖為梅西百貨位於紐約的門市。（彭博）

    受到去年年底購物季節業績不佳影響，美國梅西百貨今年將裁員逾1萬人，關閉68家門市，並調降全年獲利預估，週二股價盤後交易下挫逾10%。圖為梅西百貨位於紐約的門市。（彭博）

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