遏制通膨急遽上升 升息恐被迫加快
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國聯準會（Fed）負責利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）上月會議紀錄顯示，決策官員聚焦在川普新政府推行財政刺激措施的前景，Fed可能被迫加快升息速度，以遏制通膨急遽上升。FOMC下次決策會議預計在本月底至2月初召開。
最新釋出FOMC於去年12月13日至14日會議紀錄反映，美國總統當選人川普承諾推行減稅、擴大基礎建設支出和鬆綁監管措施，導致Fed內部對美國經濟展望的看法出現普遍轉變。
決策官員確信，這些政策前景雖仍不明朗，但若實施，可能推高通膨，導致Fed更積極提高借貸成本。
會議紀錄顯示，幾乎所有Fed官員都認為，受到川普政府將推行財政刺激措施的影響，美國經濟可能加速成長；許多官員都認為利率將更快升高。FOMC上月利率決策會議，有17位Fed官員與會。
幾乎所有與會官員都指出，由於未來幾年可能推行更多擴張性財政政策，其「經濟成長預測面臨的上升風險已經增加」；約半數與會官員在其經濟預測中，把更多擴張性財政政策的假設納入考量。
與會官員強調，未來財政和其他經濟政策倡議的時機、規模和組成，以及這些政策如何影響總體需求和供給，存在「極大不確定性」；許多官員評估，失業率遠低於長期正常水準的風險增加，FOMC可能需要以更快的速度升息。
儘管美國政府增加支出、減稅促使經濟成長較預期更快的風險受到更多關注，大多數與會官員仍重申，未來幾年「漸進」升息可能仍是適當的。
Point72資產管理公司經濟學家麥奇指出，Fed可能動向並沒有太大改變，「下一次最合理的升息時機是在6月」。
會議紀錄釋出後，美股史坦普500指數4日收紅，美元指數跌幅收斂，美國10年期公債殖利率變化不大、維持在2.45%。
FOMC上月一致同意升息1碼（0.25個百分點），使聯邦資金利率目標介於0.5%至0.75%區間，並暗示今年將較預期更快升息。
不過，該會議紀錄顯示，決策官員可能示意，如果通膨壓力增加，Fed將會更積極升息。
凱投宏觀經濟學家艾希華斯表示，這是一份稍微「偏鷹派的會議紀錄」。
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