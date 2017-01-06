作態？阿里巴巴提告2假錶賣家
2017-01-06
〔編譯盧永山／綜合報導〕在二度遭美國列入「惡名市場」名單後，中國電商巨擘阿里巴巴週三對2家在其購物平台銷售施華洛世奇（Swarovski）假錶的賣家提告，聲稱這是中國首度有電商對賣家採取法律行動。
阿里巴巴因旗下購物平台的賣家販售假貨，而成為眾矢之的，甚至被中國和外國的監管機構公開點名批評。2015年阿里巴巴遭法國精品集團開雲（Kering）旗下的品牌古馳、YSL等提告，去年12月下旬，美國貿易代表（USTR）再將該公司旗下的購物平台淘寶網列入「惡名市場」名單。
阿里巴巴週三表示，該公司提供足夠的線索，讓深圳羅湖區警方去年8月得以突擊1家賣家，沒收逾125支施華洛世奇假錶，市價約人民幣200萬元（28.8萬美元）。阿里巴巴表示，已向深圳法院遞狀控告該賣家和另一賣家，索賠人民幣140萬元。
阿里巴巴首席平台治理官鄭俊芳表示：「為了保護品牌擁有者，我們希望給予賣假貨的賣家應得的懲罰，也希望藉法律對賣假貨的賣家產生嚇阻力量，防止他們繼續從事犯罪行為。」
律師指出，儘管阿里巴巴的行動姍姍來遲，卻是避免監管機構和精品製造商繼續批評的重要一步。
香港品誠梅森律師事務所（Pinsent Masons）合夥人哈斯威爾（Paul Haswell）表示：「阿里巴巴試圖證明，該公司很重視假貨問題，也想剔除旗下購物平台上的假貨。」
Herbert Smith Freehills律師事務所駐亞洲的科技部門主管羅賓森（Mark Robinson）表示，這個動作頗不尋常，因為像阿里巴巴旗下的購物平台，通常都不太願意監管賣家。
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