〈台股青紅燈〉滿盤皆輸的一盤棋

2017-01-06

每個政府剛上台時，都想把自己心中的烏托邦好好的落實一番，蔡政府亦然。瑞士、北歐人口不比台灣多，但國家人民高所得、又有高生活品質，蔡政府想把台灣帶向這個方向，調高基本工資、一例一休就成了上台的首要任務；但千算萬算，漏了資方態度，現在搞到滿盤皆輸的局面。

資方不是笨蛋，三角貿易把工作留在中國，獲利放在免稅地，資方認為他們賺的不是全靠台灣來的，所以吝於對台灣的勞工加薪，所以台灣勞工薪資長期低估，因此政府上台後，透過一例一休希望讓員工多領加班費，或讓雇主多聘員工，從雇主口袋多掏一些錢出來。

當然資方也不會束手待宰，一例一休後，週六加班成本大增，就叫員工平日加班；增聘員工導致支出增加，就大砍員工福利跟年終，所以原本政府的好意，因為員工收入並未增加，甚至減少，導致勞方怨聲載道，資方也不爽，政府民調當然直直落。

而且還有一些早餐店、小吃店趁火打劫，油價大漲也說要反映成本，但油價跌回原點也不見他們降價，現在一例一休還扯人事費用增加，而且只要有人開第一槍漲價，就開始一堆人跟進，在薪水不漲但物價上漲下，員工還是最大的苦主。

台灣人喜歡工作，工作時數榮登全球前三名，其實是不得不的選擇，在薪資不漲下，只能用時間來換取金錢，一例一休要改善勞工工作條件及環境，政府應該多花時間說服資方要幫員工加薪、說服勞工要重視生活品質，否則只有冷冰冰的法案通過，沒有人會買帳的！

（無尺碼）