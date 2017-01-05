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《台股青紅燈》勿再迷信「肥鵝」

2017-01-05

行政院拋出調高營所稅、調降綜所稅的稅改方向，引發議論，尤其是營所稅調高，造成工商界普遍反彈，警告此舉會弱化台灣競爭力、逼使資金外流。但從馬政府時期迷信所謂肥鵝理論，大舉調降遺贈稅、營所稅稅率，誇稱可吸引台資回流、振興經濟，結果卻是營所稅降3成，上市櫃公司獲利藏在海外不匯回反而是大增近3倍，肥鵝耍了馬政府，且狠打這錯誤政策一巴掌。

稅改有如拔鵝毛，不論是拔肥鵝或是瘦鵝，都會慘叫。只是瘦鵝體弱，少了幾根毛恐就活不下去，肥鵝身強體壯，少幾根毛還是照樣過好日子。

馬政府在2010年一舉將營所稅稅率從25%調降至17%，幅度超過3成，上市櫃公司不僅未將海外獲利加速匯回台灣投資，反而擴大將錢藏海外；滯留海外第三地獲利未匯回金額，從1.5兆元到去年上半年已暴增到4.4兆元，大增近2倍；上市櫃海外子公司家數從不到3000家也大增至8000多家。

這現象凸顯，肥鵝們是逐低稅率而居，不管台灣營所稅率是25%或是17%，只要高於免稅天堂，肥鵝就不會乖乖將錢匯回台灣繳稅、再投資，寧可精打細算後在低利率的台灣借款或發債，來進行投資。

不管是誰執政，台灣長久以來的稅改方向多是重資本輕勞動，薪資所得占綜所稅所得總額高達72%，財產交易所得僅占0.35%，才是造成貧富差距不斷惡化的主因。（費特曼）

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