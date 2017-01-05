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《國際現場》高通投資軟銀新科技基金

2017-01-05

《華爾街日報》引述消息報導，日本軟體銀行集團（SoftBank）目標1000億美元的新科技基金，除了爭取到iPhone製造商蘋果公司投資之外，行動晶片鉅子高通公司（Qualcomm）也應允加入，這2大咖的支持，為此全球規模最大的科技基金成功運作挹注新動力，準備未來幾週將正式宣布啟動。

「軟銀願景基金」也凸顯科技業打群體戰、共同投資人工智慧、機器人等下一代技術的努力。高通承諾投資該基金的金額尚未確定，卡達投資局（主權財富基金）也正協商對其投資。軟銀為日本第3大行動電信商，執行長孫正義於2013年收購美國電信商史普陵特（Sprint）主要控股權後，2016年再以320億美元收購微晶片設計商安謀（ARM）。

孫正義1個多月前和美國總統當選人川普於紐約會面時，承諾未來幾年將在美國投資500億美元、創造5萬個就業機會，也使此一新科技基金受到矚目。未來5年，軟銀將對該基金挹注250億美元現金，沙烏地阿拉伯政府主權財富基金則同意投資450億美元，台灣鴻海集團也擬投資70億美元。（文：編譯楊芙宜）

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  • 高通投資軟銀新科技基金。（美聯社）

    高通投資軟銀新科技基金。（美聯社）

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2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
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