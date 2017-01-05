住展︰中古屋恐補跌 真豪宅有價無量
2017-01-05
〔記者徐義平／台北報導〕2014年底，房市從高點摔落，根據《住展》雜誌調查，北台灣新建案成交價從高點至今，修正幅度10~15%，部分讓利建案修正幅度甚至達2~3成，此舉等同直接衝擊中古屋買氣，逼著中古屋也跟著修正價格。因此，預期今年中古屋修正的幅度可能會大過新建案。
《住展》雜誌企研室經理何世昌分析，今年新建案市場豪宅將爆量，而過去豪宅建案有漣漪效應，帶動周邊房價上揚，但去年與今年豪宅案反而形成脫鏈效應，價格與一般住宅脫勾，真豪宅有價無量，一般住宅價量俱跌。以過去經驗來看，新建案價格與中古屋價差約3成，但近年來新建案持續讓利，與中古屋價差收斂，未來不是中古屋補跌，就是新建案價格回升，目前看來以中古屋補跌機率似乎大一點。
今年買氣比去年好
不過，房仲業者則有不同的看法，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，此波中古屋修正幅度較大是2014年高檔翻轉之後，尤其是2015年，北市一年房價修正便高達10%，不過，修正幅度則逐年趨緩，而且2016年以後，每年房價修正幅度約在5%內的微幅範圍， 預期今年房市買氣會比去年好，今年第1季的買賣移轉棟數，預期會比去年第1季好一些。
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