| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

顏炳立︰房市再跌2年

2017-01-05

〔記者徐義平／台北報導〕今年房市可望落底？戴德梁行董事總經理顏炳立直言：「看不到量，怎落底。」而且今年買氣可能比去年還要差，預計房市還要跌2年，之後再盤4年，甚至暗諷部分房地產業者認為「明天會更好」的說法，其實只是個歌名。

戴德梁行昨天舉辦2017年房地產市場展望記者會，顏炳立指出，去年房市買氣、全國買賣移轉棟數創史上新低，今年仍可能持續這樣的狀況，推測今年買賣移轉棟數還可能更低，大概落在20~25萬棟，因此，他很好奇那些業者怎麼看到落底，甚至直言：「沒有量，哪有底。」

他進一步分析，全年買賣移轉棟數在30萬棟以下都屬於房市下跌狀況，甚至底部尚未築出來，因此，根本沒落底，若全年買氣站上30萬棟才是房市已經築底，若維持30~40萬棟長期投資客才會出現，逐步去化過多的供給量，40萬棟以上短期投資客出現，才可能恢復過往的房市長夏。

不過，他指出，過去10年的長夏是14年的寒冬換來的，目前才開始寒冬，因此，不太可能馬上就會出現長夏的趨勢。對於目前房市政策，他痛批過去國民黨執政時有「雙張」，換民進黨執政則有「蘇花改」，暗批財政部次長蘇俊榮及內政部次長花敬群提出房地稅制及老屋健檢的錯誤政策。

他認為，今年可以開始看房，但還不是真正買房的時機點，明年才可以陸續進場，畢竟撐了3~4年也已經到了黃河門口，業主也應該死心直接打7折出售了。

廣告
  • 今年房市可望落底？戴德梁行董事總經理顏炳立直言：「看不到量，怎落底。」（記者徐義平攝）

    今年房市可望落底？戴德梁行董事總經理顏炳立直言：「看不到量，怎落底。」（記者徐義平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 房市 跌2年 顏炳立
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：顏炳立︰房市再跌2年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.