顏炳立︰房市再跌2年
2017-01-05
〔記者徐義平／台北報導〕今年房市可望落底？戴德梁行董事總經理顏炳立直言：「看不到量，怎落底。」而且今年買氣可能比去年還要差，預計房市還要跌2年，之後再盤4年，甚至暗諷部分房地產業者認為「明天會更好」的說法，其實只是個歌名。
戴德梁行昨天舉辦2017年房地產市場展望記者會，顏炳立指出，去年房市買氣、全國買賣移轉棟數創史上新低，今年仍可能持續這樣的狀況，推測今年買賣移轉棟數還可能更低，大概落在20~25萬棟，因此，他很好奇那些業者怎麼看到落底，甚至直言：「沒有量，哪有底。」
他進一步分析，全年買賣移轉棟數在30萬棟以下都屬於房市下跌狀況，甚至底部尚未築出來，因此，根本沒落底，若全年買氣站上30萬棟才是房市已經築底，若維持30~40萬棟長期投資客才會出現，逐步去化過多的供給量，40萬棟以上短期投資客出現，才可能恢復過往的房市長夏。
不過，他指出，過去10年的長夏是14年的寒冬換來的，目前才開始寒冬，因此，不太可能馬上就會出現長夏的趨勢。對於目前房市政策，他痛批過去國民黨執政時有「雙張」，換民進黨執政則有「蘇花改」，暗批財政部次長蘇俊榮及內政部次長花敬群提出房地稅制及老屋健檢的錯誤政策。
他認為，今年可以開始看房，但還不是真正買房的時機點，明年才可以陸續進場，畢竟撐了3~4年也已經到了黃河門口，業主也應該死心直接打7折出售了。
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