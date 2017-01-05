小摩降投資評等 印尼政府報復

2017-01-05

〔編譯盧永山／綜合報導〕摩根大通的研究分析師去年11月將印尼股市的投資評等降為「減持」，引發印尼政府不滿，這是摩根大通第2次惹火印尼政府，儘管摩根大通做出解釋，但不被印尼政府接受，日前更祭出懲罰措施，不再讓摩根大通做為主要債券交易商和指定的收款銀行（perception bank）。

摩根大通第2次惹火印尼

摩根大通研究分析師莫瓦特（Adrian Mowat）去年11月13日發布報告，將印尼股市的投資評等由「增持」降為「減持」，理由是川普當選美國總統之後，新興市場的風險溢價升高，並預估高波動可能阻止或翻轉資金流入印尼的固定收益資產。這份報告也將巴西股市的投資評等降至「中性」。

印尼財政部財政政策辦公室主任納札拉（Suahasil Nazara）表示，摩根大通的分析毫無道理，儘管印尼的政治情勢較巴西穩定，但巴西的投資評等卻優於印尼，他指出：「我們已要求他們對評估進行澄清。他們雖向我們做出了解釋，但我們認為，他們給的理由不可信。我們的想法是，如果你在印尼做生意，就要確保穩定，不要為了創造業務而製造不必要的波動。」

印尼財政部負責預算融資和風險管理業務的帕克帕漢（Robert Pakpahan）表示，摩根大通的研究報告應不會影響印尼政府未來發行公債，但制裁措施會持續到該行「改口」為止。

紐約大學商學院金融和管理學教授史密斯（Roy C. Smith）表示，摩根大通沒向印尼政府低頭是對的，該行在印尼的業務相對較少，印尼對該行的需求，遠大於該行對印尼的需求；各國政府因為負面研究報告而「教訓」投資銀行，這類行動從未成功過。