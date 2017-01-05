天母豪宅華固天鑄 實價登錄每坪150萬
〔記者徐義平／台北報導〕天母指標豪宅案「天鑄」首揭露，實價竟是開價68折，不過，對照地籍資料，頂樓戶為僑外資新泰有限公司掃進，外傳砸下金額超過6億元，每坪單價突破200萬元，創下天母新高單價。根據商業司工商登記，該僑外資董事為盧粵，曾被港媒喻為「東北炒樓團」成員之一，也是東北電器前董事，具有中資背景的他，去年8月砸下2億餘元買進香港何文田豪宅「天鑄」，成為港台都擁有豪宅「天鑄」的大戶。
成交價為牌價68折
北市天母指標豪宅案「華固天鑄」實價近期首揭露，9樓戶總價高達約2.8億元，換算每坪單價約149.23萬元，對照預售時喊出每坪平均開價220萬元，其實有著68折的議價空間。不過，該戶屬中低樓層，預售時每坪接近150萬元，仍屬天母豪宅中單價相當高的紀錄。此外，華固內部人士表示，頂樓戶每坪成交價破200萬元，也將在近期揭露，倘若屬實，該戶不單是單價新高，更是目前天母唯一單價破200萬元的豪宅。
根據內政部實價網最新揭露資訊，去年10月，該豪宅9樓為首筆交屋後實價揭露資訊，總價2億8001萬元，坪數約212.26坪，扣除車位坪數與價格，換算每坪約149.23萬元，為2014年預售時的價格。對照地籍資料，目前已過戶資料有8戶，買家包括最新實價揭露9樓戶，為邱姓自然人；18樓之1，買家為林姓、陳姓自然人；29樓、29樓之1等2戶，買方為何姓自然人，其餘4戶，則以法人公司登記，3樓、21樓等2戶是登記為海華投資有限公司，20樓之1、37樓則分別登記僑外資的新泰有限公司、英屬維京群島商珮斯汀投資有限公司。其中新泰有限公司董事為盧粵。
東森房屋研究中心副理于靜芳指出，該豪宅預售時，曾喊出每坪190~230萬元的天價，震撼當時大台北房市，不過，最新揭露9樓戶交易總價2.8億元，因是中低樓層，扣除4個車位，每坪僅149.2萬元，相比「天母紘琚」、「天母富邦777」揭露每坪近140萬元行情，「華固天鑄」並不如市場預期破200萬元的天價行情，目前天母最高單價社區仍是「仰哲」18樓（每坪160萬元）。
對於實價揭露資訊，華固建設總經理洪嘉昇證實，該筆實價的確是「天鑄」的交屋資訊，而且該豪宅目前已售戶數超過3成，交屋戶數共8戶，包括頂樓戶也在其中，該戶每坪成交價破200萬元，推測近期便有頂樓戶的揭露資訊。至於頂樓戶買家身分，洪嘉昇則表示，是台商來簽約，並不清楚是否有中資背景。
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標題：天母豪宅華固天鑄 實價登錄每坪150萬
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