全球帳戶資訊交換 海外避稅難度高

2017-01-05

〔記者吳佳蓉／台北報導〕資誠會計師事務所金融稅務服務合夥人陳麗媛直指，2017年將是全球稅局稅務合作的重要里程碑，包含香港、新加坡等第二波加入OECD自動資訊交換（AEOI）網絡的50多國，將於第三季首次進行金融帳戶資訊交換，累計全球共有101國參與其中；預示未來「透明世界的來臨」，強藏海外避稅，將不再行得通。

陳麗媛指出，過去由於各國稅制不同、資訊不流通，因此潛藏不少避稅空間，但今年以後，全球百國以上將依照AEOI規定，以一致化的「共同申報準則」（CRS）自動交換國內金融機構的帳戶資訊；銀行若未盡職審核，可能面臨罰款甚至刑責。

陳麗媛解釋，根據CRS，金融機構須清查所有帳戶持有者的「稅務居民身分」（非國籍），確認課稅權，再將個人資訊、帳戶編號、餘額等資料，定期、自動、系統化地提供給有課稅權的國家，且須交換範圍幾乎涵蓋所有金融操作。

她強調，這波國際稅務資訊透明化浪潮，離台灣並不遠，鄰近的香港、新加坡、日本、澳洲，今年都已採行CRS，中國則預定在上半年完成國內立法實施。

針對香港、新加坡今年導入CRS，資誠兩岸稅務服務合夥人段士良提醒，目前不少中國台幹，長住中國具當地稅務居民身分，雖領中企薪水，但薪資戶頭設在香港，一旦香港帳戶資訊被自動交換至中國稅局，就可能遭追討往年個人所得稅，甚至連帶使中企因未誠實扣繳薪資而遭罰鍰。

此外，段士良指出，過去不少台商會把高階主管的發薪資地，安排在香港或外地公司，以適用租稅協定、做訂價規劃，現在隨資訊透明，上述規劃可能不再管用。對在星、港有投資帳戶或金融資產的高資產階級，CRS上路後，將面臨嚴格稅務居民身分審查，建議應更重視合法申報的重要性。