雞年套幣1/12開賣 售價1800元
2017-01-05
〔記者吳佳蓉／台北報導〕中央銀行將於1月12日委請台灣銀行公開發售「丁酉雞年生肖紀念套幣」12萬套；每套內含1英兩雞年銀幣（面額新台幣100圓）及1枚銅合金幣（面額新台幣10圓），售價1800元，較去年（猴年）提高200元，主要反映鑄造工藝的提升。
央行發行局長施遵驊表示，央行過去已發行整整兩輪、24年的生肖套幣，由於相當受到歡迎，因此今年繼續發行第三輪系列的第一套。根據過去經驗，每年都會非常熱銷，開賣當天就會全部賣完，建議有興趣的民眾，屆時可提早赴台銀各分行排隊購買。
施遵驊指出，本次雞年生肖紀念套幣的銀幣正面圖案為局部鍍金的公雞母雞；背面則為台灣頗負盛名的民俗活動「放天燈」。有別於過去以絨布盒盛裝，今年呈現方式也有大突破，以底座搭配展示架，兩者可磁吸相黏合為一體，便於收納，也可組合成豎立方式，進行雙面呈現。套幣將採現場排隊方式辦理公開發售，每人每次限購1套。
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