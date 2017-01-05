興航工會轟金管會 挺資方、漠視小股東

2017-01-05

〔記者王孟倫／台北報導〕復興航空去年11月無預警宣布解散，興航企業工會昨天赴金管會抗議，抨擊金管會嚴重失職，放任林家（資方）炒股、漠視勞工與小股東權益，現場並一度出現推擠；金管會強調，本案涉及違反證交法部分，均已配合司法機關偵辦，並將相關事證移送檢調，絕對不會坐視不理。

興航工會代表數十人昨天前往位於板橋火車站的金管會陳情抗議，認為金管會在興航案過程中，未能善盡金融監理機關之責，並提出「三問金管會」，要求說清楚，包括「為何放任興航惡性關廠，影響金融秩序穩定？」「放任林家放假消息，坑殺小股民？」「除了裁罰，如何讓勞工與小股東獲得補償？」

工會代表不滿指出，證交所在宣布停飛的當晚已知興航將以「有重大訊息」為由，申請暫停交易，金管會不僅沒有調查，反而先行同意22日暫停交易，讓小股東慘遭損失；此外，台北市政府邀請金管會、民航局、勞動部三大部門列席復興航空與企業工會的大量解雇法第4次勞資協商會議，協助解決勞資爭議。唯獨金管會缺席，其缺席間接造成資方持續欺騙隱瞞財務狀況。

對此，金管會接見陳情代表為證期局副組長古坤榮，他表示，在投資人權益保護方面，一般情況是檢調立案才會啟動投資人保護中心求償，但考量本案是外界高度關注事件，因此，金管會已在第一時間主動要求投資人保護中心啟動機制。

至於本案涉及炒股或違法之處，古坤榮直言，這屬於刑事責任，必須經由司法程序，也就是由檢方起訴、法院審理，而金管會也一直積極配合檢調偵查。