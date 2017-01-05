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馬桶全面裝免治 中油斥資1.6億

2017-01-05

〔記者黃佩君／台北報導〕老牌國營事業中油拚新面目，從「親民廁所」開始，中油董事長陳金德昨表示，未來兩年將斥資共計1.6億改善加油站廁所，讓民眾樂於使用中油加油站。

陳金德表示，今年開始將改善旗下600多個加油站的洗手間設施，將改建、新建目前廁所，目標達到通風明亮、無臭味，除沖水水壓提升、改善通風外，且衛生紙也「不落地」，直接投擲馬桶，並以統一清楚標示指引民眾。此外，也預計於今年內將600站2000多個馬桶均改為免治馬桶，讓民眾在中油加油站感受切身便利。

陳金德說，改善將以兩年進行，預計總經費1.6億。對改善成免治馬桶是否恐遭破壞、遭竊，陳金德笑說「台灣民眾素質總會進步到可以安心使用免治馬桶」。而對加盟站是否跟進，陳金德指出將要求，加盟站若能配合跟進，未來可能在購油上給予部分折扣。

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