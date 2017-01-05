油價下跌搭順風車 中油去年賺355億

2017-01-05

〔記者黃佩君／台北報導〕因油價下跌，中油昨表示去年盈餘達355億，為27年來最好表現。今年也將啟動部分基於環保的汰舊換新工作，包括續建高達384億的桃園煉油廠R3加氫脫硫工場。中油董事長陳金德表示，新年度各廠設備元件要達到各縣市政府排放的加嚴標準，R3汰舊換新也能增加未來煉製競爭力，目前已著手與地方溝通，希望3年內能完成更新。

300億「超額盈餘」

中油近年大多虧損，包括2011年慘賠740億，前年也賠338億，但因油價下跌，去年稅前盈餘卻達355億；由於立法院對去年中油年度預算要求為盈餘61.16億元，中油多出近300億「超額盈餘」，預計今年年終也可因此達到最高的4.4個月。中油表示，盈餘扣除稅額後，將會直接填補目前1013億的累積虧損。

中油解釋，因浮動油價公式是每週以布蘭特及杜拜原油價格為標準，售價與進價有兩到三個月的時間差，之前國際油價下降，形同「買高賣低」累積巨額虧損，因去年下半年油價上漲，才有回補機會；另因石化市場景氣轉好回沖存貨跌價損失，及去年高雄煉油廠關廠減少虧損，也是盈餘增加因素。

桃煉廠3至4年完成

而對中油提升煉油效率、降低成本有關鍵影響的桃園煉油廠R3重油加氫脫硫工場，原因地方抗議希望桃煉遷廠而延宕10年，目前已進行第四次緩建，但今年可望重新啟動，中油希望此一高達384億的工程能在3到4年內完成。

中油表示，環保署要求中油供應燃料油含硫量自0.5%降到0.3%，因低硫油燃燒更完全，可降低空污；若R3更新完成，未來將可提升近半數含硫量0.3%油品。除提升環保外，更新R3也可增進中油煉油競爭力；中油內部表示，台塑因重油脫硫能力較強，可採購價格較低之高硫原油精煉，若R3能順利汰舊換新，加強中油脫硫能力，未來可減少對低硫原油購買，對經營績效將有所改善。