當沖降稅至0.15％ 政院通過

2017-01-05

〔記者李欣芳、陳永吉／台北報導〕為活絡台股量能，行政院昨提前一天召開院會，正式通過當沖降稅的修法「證券交易稅條例第二條之二修正草案」，將當沖證交稅由現行的千分之三減半，降至千分之一．五，實施期間一年；這項修法並立即送到立法院，爭取在立院臨時會、農曆春節前三讀通過。

不過，立法院對這項修法仍有爭論，藍營黨團認為應該在一般會期討論會比較有共識，不急著在臨時會通過。財政部長許虞哲表示，當初要推動時，金管會主委和他分別拜會立法院財政委員會立委，事實上國民黨立委也有類似提案，相信國民黨立委會支持。

根據資料，目前我國集中交易市場當沖交易量約佔十％，財政部估計在降稅後，一年約對稅收影響卅七．五億元，若股市交易量因降稅提高，就能彌補稅損。

證交所董事長施俊吉昨天在新春記者會指出，當沖降稅只是提高股市交易量的第一步，今年證交所最重要的任務就提高交易量，會從解決結構性問題、聆聽市場建言及規劃台灣證券市場與經濟共同成長的新模式等三方面著手。

施俊吉解釋，所謂規劃台灣證券市場與經濟共同成長的新模式，將以改善制度及創新商品著手，便利各種交易投資方式，以吸引資金挹注，進而建立發行面信心，協助企業籌資。