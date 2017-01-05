| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

當沖降稅至0.15％ 政院通過

2017-01-05

〔記者李欣芳、陳永吉／台北報導〕為活絡台股量能，行政院昨提前一天召開院會，正式通過當沖降稅的修法「證券交易稅條例第二條之二修正草案」，將當沖證交稅由現行的千分之三減半，降至千分之一．五，實施期間一年；這項修法並立即送到立法院，爭取在立院臨時會、農曆春節前三讀通過。

不過，立法院對這項修法仍有爭論，藍營黨團認為應該在一般會期討論會比較有共識，不急著在臨時會通過。財政部長許虞哲表示，當初要推動時，金管會主委和他分別拜會立法院財政委員會立委，事實上國民黨立委也有類似提案，相信國民黨立委會支持。

根據資料，目前我國集中交易市場當沖交易量約佔十％，財政部估計在降稅後，一年約對稅收影響卅七．五億元，若股市交易量因降稅提高，就能彌補稅損。

證交所董事長施俊吉昨天在新春記者會指出，當沖降稅只是提高股市交易量的第一步，今年證交所最重要的任務就提高交易量，會從解決結構性問題、聆聽市場建言及規劃台灣證券市場與經濟共同成長的新模式等三方面著手。

施俊吉解釋，所謂規劃台灣證券市場與經濟共同成長的新模式，將以改善制度及創新商品著手，便利各種交易投資方式，以吸引資金挹注，進而建立發行面信心，協助企業籌資。

廣告
  • 行政院院會昨正式通過當沖降稅修法。（資料照，記者王藝菘攝）

    行政院院會昨正式通過當沖降稅修法。（資料照，記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 低量 無量 當沖
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：當沖降稅至0.15％ 政院通過


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.