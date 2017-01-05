台波租稅協定生效 有利電子大廠

2017-01-05

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部國際財政司司長宋秀玲昨宣布，「台波租稅協定」已趕在去年底完成所有生效程序，今年即可適用；因國內不少電子大廠在波蘭都有設廠，有了租稅協定，設廠成本、服務佣金、股利等收入的稅負，皆可明顯減輕，有利廠商借重波蘭「歐洲心臟」地利之便，強化在歐洲布局。

宋秀玲表示，台波租稅協定是台灣在全球第卅二個、在歐洲第十五個生效的全面性租稅協定，前後歷經廿年、克服一度中斷的難關，終於在去年完成簽署及生效程序。波蘭地理位置良好，不少台灣電子廠商在當地從事電腦等電子產品的生產、銷售、維修，或藉由當地轉售其他歐盟國。

在租稅優惠部分，宋秀玲表示，除例行的財產交易所得免稅、投資所得及營業利潤稅率降低，以及移轉訂價、課稅權爭議協商機制外；協定特別新增了「服務收入免稅」優惠，舉例來說，過去台廠派駐波蘭人員，在當地提供服務收取的佣金，必須就全額課稅兩成，是「稅負很傷」的狀況，如今台廠在波蘭沒有「常設機構」（包含固定、工程及代理人型態）即可免稅。

此外，台廠在波蘭的子公司生產銷售，使用的工、商、科學設備，常是向台灣母公司租用，給付台灣母公司租金時，都會被視為權利金被扣廿％的稅；但今年起，該筆費用稅負降為三％，可大大省下設廠成本。

波蘭為台灣在歐盟的第八大出口國，去年雙邊貿易總額逾九億美元。在雙邊投資部分，台灣對波蘭實際投資金額為二．一億美元，主要以銷售電子產品、組裝製造、筆記型電腦維修等產業為主；波蘭對台灣投資較少，產業別以電子零組件製造業、批發零售業及支援服務業為大宗。