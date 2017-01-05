| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

台波租稅協定生效 有利電子大廠

2017-01-05

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部國際財政司司長宋秀玲昨宣布，「台波租稅協定」已趕在去年底完成所有生效程序，今年即可適用；因國內不少電子大廠在波蘭都有設廠，有了租稅協定，設廠成本、服務佣金、股利等收入的稅負，皆可明顯減輕，有利廠商借重波蘭「歐洲心臟」地利之便，強化在歐洲布局。

宋秀玲表示，台波租稅協定是台灣在全球第卅二個、在歐洲第十五個生效的全面性租稅協定，前後歷經廿年、克服一度中斷的難關，終於在去年完成簽署及生效程序。波蘭地理位置良好，不少台灣電子廠商在當地從事電腦等電子產品的生產、銷售、維修，或藉由當地轉售其他歐盟國。

在租稅優惠部分，宋秀玲表示，除例行的財產交易所得免稅、投資所得及營業利潤稅率降低，以及移轉訂價、課稅權爭議協商機制外；協定特別新增了「服務收入免稅」優惠，舉例來說，過去台廠派駐波蘭人員，在當地提供服務收取的佣金，必須就全額課稅兩成，是「稅負很傷」的狀況，如今台廠在波蘭沒有「常設機構」（包含固定、工程及代理人型態）即可免稅。

此外，台廠在波蘭的子公司生產銷售，使用的工、商、科學設備，常是向台灣母公司租用，給付台灣母公司租金時，都會被視為權利金被扣廿％的稅；但今年起，該筆費用稅負降為三％，可大大省下設廠成本。

波蘭為台灣在歐盟的第八大出口國，去年雙邊貿易總額逾九億美元。在雙邊投資部分，台灣對波蘭實際投資金額為二．一億美元，主要以銷售電子產品、組裝製造、筆記型電腦維修等產業為主；波蘭對台灣投資較少，產業別以電子零組件製造業、批發零售業及支援服務業為大宗。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 租稅協定
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：台波租稅協定生效 有利電子大廠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.