這樣拚生技？ 育成規費恐翻倍

2017-01-05

經部︰轉補助竹北生技園區

〔記者陳永吉／台北報導〕由於經濟部中小企業處不再補助經費，南港生技育成中心昨改掛在財團法人生物技術開發中心下，未來經費要自己籌措、自主營運。育成中心主任夏尚樸表示，未來進駐南港生技園區的廠商相關規費恐怕要倍數調漲；有業者質疑，台灣若想發展生技產業，這樣做根本就是開倒車。

草創業者︰營運雪上加霜

不過經濟部中心企業處表示，已經補助南港育成中心十二年了，相關廠商都已成熟，經費現在要移到竹北生技園區，補助其他新創業者，根據政府規劃，希望打造由北到南的生技產業聚落的政策方向不變。

但不具名的業者指出，育成中心不該以營利為目的，有些業者進駐園區後，房租已經漲了數倍，如果還要再調漲，對一些還在草創階段、以研發為主的生技公司而言，營運將是雪上加霜。

業者認為，政府補助育成中心的經費其實並不多，如果有心想拚生技產業，不應該省這一點錢；因南港的生技業者占全台生技業者近半，有兩萬個就業人口，未來包括房租、設備使用費若大幅漲價，部分廠商恐怕不得不出走。

夏尚樸指出，目前育成中心支出中，以房租費用占比最高，都要上繳工業局，而從二○○四年營運至今，靠者政府支持，培養了包括台微體等六十六家生技公司，促成投、增資金額逾五十七億元，其中有六家上市櫃，成果豐碩。