推三金剛上陣 美、中局部貿易戰倒數
2017-01-05
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《日經新聞》報導，美國將上任的川普新政府已擺出對中國經貿採取強硬姿態的陣勢，內定美國貿易代表萊席爾、商務部長羅斯、白宮國家貿易委員會負責人納瓦洛等，都是主張美國保護主義、對中國貿易應採取強硬措施的「三大金剛」，今年美、中恐將開打「局部貿易戰」，特別是鋼鐵、鋁、太陽能電池板等領域。
加州大學爾灣分校經濟學教授納瓦洛和投資名人羅斯為擬訂川普經濟政策的核心人物，兩人在去年秋季政策計畫中主張，應透過降低貿易赤字的拖累，來推動美國經濟成長；他們要求貿易夥伴國「設定美國產品的進口目標」，甚至直接點名美國應提振在天然氣、工業機具等特定領域的出口。
此類貿易政策將涉及政府擴大干預。而律師出身的萊席爾曾任雷根總統時期的美國貿易副代表，在課徵懲罰性關稅、貿易談判方面有卅年經驗，且以鋼鐵貿易的強硬談判聞名。消息人士透露，「萊席爾告訴美國當權者，應對ＷＴＯ（世貿組織）規則採取擴大解釋，以在和中國談判時取得有利地位」。
川普週一在推特發文指控，「中國從和美國之間的完全單邊貿易中，拿走鉅額財富」。萊席爾正考慮基於中國操縱人民匯價，提高「反傾銷稅」，或啟動對中國產品的緊急進口限制措施。
中國以四兩撥千斤態度回應川普對中強硬派的任命。中國外交部發言人耿爽表示，中美經貿本質是互利共贏，雙方對存在的問題應相互尊重、平等相待，尋找妥善的解決辦法。
《日經新聞》分析，今年秋季中共十九大人事變動，對美鷹派論調恐升高，提高對美國輸中產品採取報復措施的可能性。
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