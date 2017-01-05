美前財長唱衰 川普危害勝巫毒經濟學

2017-01-05

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）唱衰川普經濟政策。他公開示警，川普政策的不確定性風險升高，恐導致全球出現二次世界大戰以來最嚴重的不穩定狀況，挑戰來自於美國未來可能實施貿易保護主義、改變外交建制現況等政策措施，恐促使世界進入地緣政治引發的經濟衰退期；他甚至形容，這危害甚於「巫毒經濟學」（以擴張赤字來預支國家經濟，有如吸食毒品）。

現任哈佛大學教授的薩默斯，曾任美國前總統柯林頓的財長、歐巴馬總統白宮經濟顧問。他表示，投資人對川普政策風險過於樂觀，例如實施貿易保護主義、變更外交政策及社會福利措施等，這些可能推出的政策目前都仍在爭論中，正催生出「非比尋常的不確定性」。

薩默斯指出，川普團隊提出的重大政策為美國近卅年來最大規模的意識形態轉變，政權轉移意味著即將出現巨大的不確定性。他批評內定一些川普經濟成員的倡議偏離負責任主張、危害，甚於「巫毒經濟學」，例如：要求美國企業匯回海外獲利，後果往往是支付股利、從事併購、財務重新布局，而非對經濟實體大規模投資。

但美股投資人對這些風險都無動於衷，只押注川普矢言擴大支出、減稅的財政刺激，以及降低金融業管制措施，將刺激美國經濟成長；美股道瓊、史坦普五百指數近來都接近創紀錄高點。