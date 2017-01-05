墨國央行批 川普政策如恐怖電影

2017-01-05

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統當選人川普再三抨擊美國企業將工作移往墨西哥，揚言要對墨西哥進口產品課徵卅五％關稅，並撕毀北美自由貿易協議（ＮＡＦＴＡ）。墨西哥央行總裁卡爾斯坦先前警告，川普上任後的作為可能成為墨西哥的「恐怖電影」；另有分析師指出，川普就算不在美墨邊界蓋圍牆，其經貿政策也將成為墨西哥的惡夢。

川普日前在推特上抨擊通用汽車正在把墨西哥製造的雪佛蘭Cruze（科魯茲）運往美國，他要求通用汽車在美國製造，否則就要繳高額關稅。福特汽車隨後就宣布放棄在墨國的投資計畫。

二○一五年墨西哥三○○億美元外國直接投資（FDIs），逾半來自美國；花旗已調降今年墨西哥來自海外投資金額，由三五八億美元降為二五○億美元。

川普也揚言撕毀ＮＡＦＴＡ，對墨西哥進口產品課徵卅五％關稅，這將重創墨西哥經濟；墨西哥四分之三的出口銷美國，二○一五年對美貿易順差約六○○億美元，占該國經濟產值逾五％。

川普對墨西哥經濟最大的影響在於披索匯價。自川普當選以來，墨西哥披索兌美元已重貶十一％，逼近歷史新低紀錄；加上墨西哥產油量逐步減少，該國政府日前宣布調漲汽油價格達廿％，預估全年通膨將超過四％，迫使墨西哥央行須加快升息速度，以抑制通膨和捍衛墨西哥披索匯價，避免資金加速外流。

墨西哥央行若快速升息，勢必使墨西哥已疲軟的經濟雪上加霜。分析師預估，今年墨西哥經濟成長率將放緩至一．七％，為二○一三年以來最低。