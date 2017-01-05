CES》微星技嘉推電競新品 Q1營收成長15％

2017-01-05

〔記者陳柔蓁／台北報導〕2017年全球最大消費性電子展（CES）將在美國拉斯維加斯登場，與會的台灣電競大廠微星（2377）、技嘉（2376）推出搭載英特爾（Intel）最新晶片、第七代Kabylake的主機板與電競筆電，市場預期在新品效應與中國農曆年的帶動下，兩家大廠今年第一季營收年成長幅度上看15%。

雖然主機板的平均售價下滑，但全球電競筆電拉動高階主機板平均售價，且品牌價值鞏固在產業內的成長空間；不約而同，微星推出MSI Z270、技嘉推出200系列AORUS電競系列主機板。

微星主管指出，在Intel新平台Kabylake的挹注下，主機板營收季增可望達雙位數成長；顯示卡部分，因虛擬實境和電競熱潮延續，去年10月中推出的Nvidia Pascal架構顯示卡GTX 1050持續有出貨動能。

以上原因有助於兩家大廠毛利率及營益率走揚，法人對微星與技嘉評等「買進」，目標價90元、46元。