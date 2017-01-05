| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

DRAMQ1漲逾3成 首見淡季漲價

2017-01-05

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場調查指出，DRAM供貨持續吃緊，今年第一季DRAM平均銷售單價持續大幅上漲，標準型DDR3 4GB模組的合約價最高已超過25美元，季漲幅逾三成，伺服器、行動記憶體等也全面上漲，創DRAM傳統淡季首度達強勢漲價的季度。

DRAMeXchange表示，現階段DRAM廠多採取製程轉進的方式滿足客戶需求，不傾向增加產能，預期今年供貨短缺的情況極有可能持續整年，這有助DRAM產業維持豐厚獲利。法人估DRAM廠南亞科（2408）、記憶體模組廠威剛（3260）、記憶體封測廠力成（6239）等相關族群將受惠，第一季營運將淡季不淡。

DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示，根據已成交的合約看來，第一季標準型記憶體價格持續攀高，平均漲幅接近三成；伺服器記憶體的漲幅略同，R-DIMM 32GB模組已超過200美元大關，漲幅同樣超過二成；行動記憶體受中國市場為新年的智慧型手機鋪貨需求所帶動，單顆顆粒或eMCP解決方案的價格都攀高，季漲幅估將超過一成；繪圖用記憶體與利基型記憶體也都雨露均霑，季漲幅至少逾一成。

供不應求情形將超越去年

DRAMeXchange預估，今年DRAM供給端位元年成長率僅19%，遠低於往年至少二到三成以上的年成長率，DRAM需求端因手機記憶體搭載量提高、各式雲端服務帶動伺服器用記憶體需求也顯著成長，DRAM供不應求的市況將超越去年。

南亞科、威剛與力成等DRAM相關族群均樂觀看待今年第一季，認為受惠供不應求、價格上漲的市場走勢，第一季營運將趨穩健，預估營收將會超越往年同期，淡季不淡。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：DRAMQ1漲逾3成 首見淡季漲價


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.