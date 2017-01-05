DRAMQ1漲逾3成 首見淡季漲價
2017-01-05
〔記者洪友芳／新竹報導〕市場調查指出，DRAM供貨持續吃緊，今年第一季DRAM平均銷售單價持續大幅上漲，標準型DDR3 4GB模組的合約價最高已超過25美元，季漲幅逾三成，伺服器、行動記憶體等也全面上漲，創DRAM傳統淡季首度達強勢漲價的季度。
DRAMeXchange表示，現階段DRAM廠多採取製程轉進的方式滿足客戶需求，不傾向增加產能，預期今年供貨短缺的情況極有可能持續整年，這有助DRAM產業維持豐厚獲利。法人估DRAM廠南亞科（2408）、記憶體模組廠威剛（3260）、記憶體封測廠力成（6239）等相關族群將受惠，第一季營運將淡季不淡。
DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示，根據已成交的合約看來，第一季標準型記憶體價格持續攀高，平均漲幅接近三成；伺服器記憶體的漲幅略同，R-DIMM 32GB模組已超過200美元大關，漲幅同樣超過二成；行動記憶體受中國市場為新年的智慧型手機鋪貨需求所帶動，單顆顆粒或eMCP解決方案的價格都攀高，季漲幅估將超過一成；繪圖用記憶體與利基型記憶體也都雨露均霑，季漲幅至少逾一成。
供不應求情形將超越去年
DRAMeXchange預估，今年DRAM供給端位元年成長率僅19%，遠低於往年至少二到三成以上的年成長率，DRAM需求端因手機記憶體搭載量提高、各式雲端服務帶動伺服器用記憶體需求也顯著成長，DRAM供不應求的市況將超越去年。
南亞科、威剛與力成等DRAM相關族群均樂觀看待今年第一季，認為受惠供不應求、價格上漲的市場走勢，第一季營運將趨穩健，預估營收將會超越往年同期，淡季不淡。
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