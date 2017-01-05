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工程師向廠商索賄逾百萬 台積電去年已開除

2017-01-05

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電驚傳收賄弊案，根據周刊報導，涉案的郭姓資深工程師向廠商收受顧問費，兩年多來涉貪金額逾10億元，此事引起董事長張忠謀震怒，下令嚴查防弊；台積電表示，郭姓工程師確實違反公司規定，每月向廠商收取1萬元顧問費，但總計達100多萬元，非傳言的逾10億元，且公司於去年11月已將他解僱。

廠商向台積法務部門檢舉

鏡周刊昨報導指出，該刊接獲爆料，台積電位於新竹科學園區的七廠（昔德碁半導體）測試部門，涉及收受顧問費，遭廠商蒐證舉報，根據估計，包括晶圓測試所需的機器設備、探針以及彈簧針等耗材，兩年多來涉貪金額逾10億元。

報導指出，知情人士透露，測試部門收賄醜聞會曝光，是日系的彈簧針供應商向台積電法務部門檢舉，他們每個月匯「顧問費」給楊姓、蘇姓主管及郭姓工程師，卻還是沒法順利做到台積電生意，因此心生不滿全盤供出。

張忠謀震怒 下令嚴查防弊

台積電企業訊息處處長孫又文表示，去年六月公司的確收到檢舉函後進行調查，發現郭姓工程師在台積電不知悉也不同意的情形下，收取廠商顧問費，因為違反公司規定，在去年11月，公司已經將郭某解僱，並發函要求廠商遵守從業道德規範，由於郭姓工程師並未違反刑法，因此，台積電並未報警。

孫又文表示，經調查後，郭姓工程師認為可以給廠商專業建議，每月向廠商收取1萬元顧問費，總計100餘萬元，非傳言的逾10億元。

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  • 台積電工程師向廠商索取顧問費，去年已被開除。圖中人物非新聞事件當事人。 （資料照，記者洪友芳攝）

    台積電工程師向廠商索取顧問費，去年已被開除。圖中人物非新聞事件當事人。 （資料照，記者洪友芳攝）

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