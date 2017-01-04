台微體關節炎新藥 獲二期臨床試驗

2017-01-04

〔記者陳永吉／台北報導〕台微體（4152）昨天公告，研發中的新劑型新藥—長效緩釋關節炎用藥TLC599正式送件申請進入二期臨床試驗，並獲得台灣TFDA審查通過。台微體表示，TLC599是透過公司發展的BioSeizer藥物長效緩釋技術平台，將既有的水溶性類固醇藥物dexamethasone sodium phosphate包覆於磷脂質藥物載體內，注射於關節炎病患的患處。