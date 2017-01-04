西門町大地主 砸22億買好樂迪大樓
〔記者徐義平／台北報導〕2017年才開始，商用不動產便傳出好消息。根據公開資訊觀測站資訊，瀚星百貨砸下22億元，向上櫃公司全銓（8913）買進北市西門町好樂迪大樓，推估未來租金收益率超過3%。新買家大有來頭，為有線電視系統商吳振隆，除是西門町大地主外，更是前一波與台數科（6464）合作欲吃下東森電視股權的要角之一。
全銓租賃前身為華夏資融，於2013年才更名為全銓，該標的是2010年砸下9億6988萬元買下，相隔6年多以22億元出售，扣除相關稅費與利息，推估獲利至少10億元。
西門町好樂迪大樓坐落北市西寧南路上，為地上8層建物，基地面積約156.39坪、建物約1186.89坪，目前主要租戶包括3-6樓的好樂迪，1樓則分租給遠傳電信及GOgoro、2樓是麻辣火鍋店，全棟月租金推估超過500萬元，目前整體租金收益率約2.5%-3%。
台灣房屋智庫召集人葉立敏表示，新買家應是看準西門町的人潮與國際化，加上許多國際品牌競相以高租金卡位戰，去年11月國際服飾品牌H&M在捷運西門站出口處開設1500坪亞洲最大旗艦店，也曾一度傳出月租金近1200萬元，而與H&M僅相隔一條成都路的紅樓旁透天店，也被NIKE以年租金3770萬元、換算每月月租金約314萬元向北市府標得，現正裝修中。
西門商圈近幾年受惠旅客激增，商用不動產也跟著水漲船高，信義全球資產代理一部經理康錫晃表示，本次瀚星百貨購入的西寧南路大樓，位於萬年大樓旁的精華地段，換算建物成交單價每坪約185萬元，加上超過百坪的完整商業基地，短期可收租，長期則有改建效益，因此吸引高資產客戶的目光。
根據商業司工商登記查詢，瀚星百貨是在2011年11月核准設立，資本總額5億元，實收資本額4億元，董事長為吳峻毅，不過股份最多的則是董事吳振隆，也是董事長的老爸，瀚星百貨為北市景美的唯一百貨，前身則是漢神百貨景美店，2011年由吳振隆取得，並信託於兆豐商銀，根據地籍資料，該筆擔保債權總金額為5.5億元。
根據房地產業者指出，吳振隆是西門町的大地主，30多年前靠接手西門町的服飾業起家，目前還具有有線電視董事長及知名頻道代理商的身分，去年還曾在東森電視股權爭奪戰中擔任要角之一。據悉，他不單熱中收購土地，也偏好收益型不動產，房地產版圖遍及北市忠孝東路、仁愛路一帶。
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標題：西門町大地主 砸22億買好樂迪大樓
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