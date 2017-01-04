去年新車掛牌數43.9萬輛 和泰車連15年市佔冠軍
〔記者楊雅民／台北報導〕政府汰舊換新補貼政策刺激汽車換購需求，根據交通部數據所最新出爐的統計，2016年全台新車掛牌量達43萬9629輛，年增4.5%，並創下11年來新高。
和泰汽車（2207）代理的TOYOTA及LEXUS兩個品牌掛牌量達13萬9495輛，年增5.3%，市佔率達31.7%，連續15年蟬聯台灣車市龍頭寶座。
其中，TOYOTA COROLLA ALTIS，掛牌量達4萬3370輛，連續16年蟬聯台灣單一車款銷售冠軍；RAV4掛牌量達2萬1523輛，連續8年拿下進口車單一車款銷售冠軍。
中華汽車（2204）去年掛牌量達4萬6398輛，年增10%，市佔率10.55%，拿下市佔率第2名；裕日車（2227）去年掛牌量達4萬4723輛，年增3%，市佔率10.17%，則坐穩市佔率第3名。
台灣本田（HONDA）在CR-V和HR-V兩款休旅車熱賣帶動下，去年掛牌量達2萬7361輛，拿下市佔率第4名；馬自達（MAZDA）在轉型為純進口車品牌後，去年掛牌量也達2萬3710輛，年增率達12.7%，刷新銷售紀錄。
福特（FORD）去年掛牌量為1萬9630輛、納智捷（LUXGEN）掛牌量1萬6360輛、南陽代理的現代（HYUNDAI）掛牌量1萬3155輛，則分居市佔率第7名、第9名和第10名。
新車掛牌創11年新高
雖然景氣疲軟，但去年進口車掛牌量卻逆勢成長至17萬0397輛，年增1成，佔整體車市市佔率並飆上38.15%的歷史新高，其中豪華進口車掛牌量又佔7萬5076輛。
賓士（M. BENZ）去年掛牌量衝上2萬4950輛，年增15.8%，整體車市市佔率達5.7%，躍居第5名；在豪華車市佔率則高達33%；汎德代理的BMW去年掛牌量也逼近2萬大關，達1萬0961輛。
LEXUS去年掛牌量達1萬5184輛，年增約22%，市佔率並衝破2成，達20.2%；裕日車代理的INFINITI豪華車品牌去年掛牌量2020輛，年增34%。
車商表示，今年經濟環境雖然仍充滿許多不確定因素，但政府舊換新補貼政策效應可望持續激發換購需求，預期今年車市表現可望維持2016年水準。
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標題：去年新車掛牌數43.9萬輛 和泰車連15年市佔冠軍
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