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中國狂炒作 比特幣重返1000美元

2017-01-04

〔編譯盧永山、王惠慧／綜合報導〕在中國買家大舉炒作下，今年開年比特幣匯價重新站上一千美元大關，創下三年來的新高。交易員看好比特幣匯價將超越二○一三年十一月創下的最高紀錄一一六五美元；但也警告，若中國政府介入、限制買賣的歷史重演，比特幣匯價恐再度崩盤。

人民幣貶值 投資人轉進比特幣

中國比特幣交易量大增，除因中國投資人規避人民幣貶值風險外，中國近來實施資本管制，大量資金透過比特幣交易匯出海外，也是原因之一。中國有三大比特幣交易平台，合計交易量占全球的九十％，在中國買家炒作下，去年比特幣匯價漲幅超過二百％。

中國交易平台「火幣網」昨比特幣匯價一度來到人民幣七四八九元，約為一○七六美元；「比特幣中國」匯價最高也曾來到人民幣七四六五元，約為一○七三美元。在Coinbase、Bitfinex、Bitstamp等其它國家比特幣交易平台，匯價也都超過一千美元。根據CoinDesk，週二報一○一七美元，市值超過一六○億美元，為三年來最高。

二○一三年十一月比特幣匯價曾站上一一六五美元的歷史最高紀錄，甚至超越黃金價格，但泡沫很快破滅，主因是各國加大監管壓力，尤其是中國開首槍之後。中國人民銀行在二○一三年十二月五日發布通知，禁止境內金融機構以比特幣進行各種交易，並稱「過度投機」是比特幣的風險之一。受此影響，比特幣匯價在短短幾天內重挫逾半，且持續下跌，經過一年多以後才觸底。

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