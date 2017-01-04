製造業換裝節能設備 最高補助一千五百萬元

2017-01-04

〔記者黃佩君／台北報導〕製造業等馬達用電佔整體用電高達四十六％，是耗電大戶之首。經濟部今年起祭出汰舊換新補助，廠商若更新符合節能標準的空壓機、風機、泵浦設備，每瓩最高補助五千元，每家上限五百萬元；年營業額若超過一億元，上限更提高到一千五百萬元。若符合中小企業資格者，補助金額還可增加為一．二倍。

馬達用電是整體用電最大戶，不但占全國總用電四十六％，工業用電更高達七成是馬達用電。能源局去年著手擬訂「動力與公用設備補助作業要點」，自今年開始實施，鎖定馬達動力設備中最耗能的泵浦、風機及空壓機進行汰舊換新節能補助，預計每年最少可節省約二十億度電。

根據補助要點，空氣壓縮機依效率標準及功率、是否變頻不同，補助為每瓩二五○○元到五千元不等，上限為一五○瓩；風機補助最高為每瓩二二○○元、上限為七十五瓩；泵浦根據功率不同，補助為每瓩二四○○到三二○○元、上限為兩百瓩。空壓機最高補助每台七十五萬元、風機十五萬元、泵浦六十四萬元。

能源局表示，同一補助對象每一年補助金額以五百萬元為上限，但年營業額達一億元以上者，上限提高到一千五百萬元；若符合中小企業認定標準規定，其補助金額可提高到一．二倍。

經濟部日前也推出新版節能績效保證專案，預計今年以一億元補助汰換空壓機、風機、馬達及能源管理系統等，最高每案可獲一千五百萬元補助，或執行經費的四十％，此專案與上述補助要點將可合併申請。