翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
〔記者陳梅英、王憶紅、張議晨、黃良傑、葛祐豪／綜合報導〕從小被視為天才兒童、智商超過兩百，且被網友封為「翟神」的翟本喬，昨驚傳其創立的和沛科技將大幅裁員近八成，且薪資只發到昨天；市場傳言四起，一說是和沛周轉不靈幾乎倒閉，還傳出最大投資者鴻海不願繼續注資。
翟︰資遣人數不會違反法令
翟本喬今天凌晨在臉書發文強調，「資遣人數不會違反法令」，且對將離職的同仁致上最高歉意，承諾會有最妥善安排。他說明，和沛科技沒有外傳的一二○位員工那麼多；而新創公司必須不斷調整產品線方向，才能因應競爭激烈的市場變化。這次由於合作夥伴針對市場前景改變了產品規劃，所以需作出對應的調整，關掉一個還沒公開的公有雲平台。他強調，仍有足夠的資金持續經營團隊，已經有很多客戶採用的雲端儲存產品線，仍會繼續維持足夠的同事進行研發、銷售及維護服務。
翟本喬從小就被視為天才兒童，是台灣首位跳級生，大二就規劃出台灣第一套交通號誌控制系統，赴美國攻讀紐約大學電腦科學系博士，畢業後進入貝爾實驗室；二○○三年轉入google公司，二○一○年返台進入台達電子，創立雲端技術中心，二○一三年疑似與高層不合，帶領部分員工出來創業。初期找錢困難，最後鴻海出資六千二百萬元，取得百分之四十股權，成立和沛科技，緊接著二○一五年在高雄軟體園區成立子公司和沛移動。柯文哲當選台北市長後，也延攬他擔任市府顧問。
曾獲網民讚為良心企業
翟本喬經常在臉書暢議時政，聲援洪仲丘、太陽花學運期間也力挺PTT言論獨立。他還曾在臉書上宣布公司颱風假是不扣薪，且彈性假也不用補上班；自行進修與工作相關之知識，可算是工作日；且今年照放七天勞工假等，被網民封為良心企業、翟神。
員工爆料，擔任和沛科技總經理兼任執行長的翟本喬是在昨下午親自召集員工開會，並宣布裁員消息，表示薪水只發到昨天，另會照「勞基法」發予解聘期的預告薪資。
傳資金周轉不靈瀕倒閉
員工透露，疑似因公司周轉不靈且幾乎要倒閉，才會突然在農曆年前大規模的裁員，全公司人數約一一○至一二○人，將裁員近八成，而在裁員後，將只剩下兩個核心小組成員。
北高市府未獲解僱通報
北市勞動局昨晚表示，還未收到和沛的資遣或大量解僱通報，若和沛未經通報即資遣員工，將會依法開罰；高市勞工局也說，尚未收到和沛員工申請勞資糾紛調解，也未接到該公司提出的「大量解僱計畫書」。
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