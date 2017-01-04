聯發科本季手機晶片 出貨估減15%至20%
2017-01-04
〔記者卓怡君／台北報導〕因中國市場進入淡季，加上強勢美元使得新興市場貨幣不斷貶值，智慧型手機本季需求明顯走弱，法人預估，聯發科（2454）本季手機晶片出貨量季減15-20％，降至1.1億套左右；值得注意的是，聯發科中國大客戶OPPO與vivo今年旗艦機種將採用高通晶片，恐不利聯發科高階晶片比重與毛利率提升。
根據手機供應鏈近期觀察，印度停止500與1000面額盧比紙鈔流通，已開始衝擊當地經濟，近一個月智慧型手機拉貨趨緩，品牌業者面對淡季，態度開始轉為審慎，聯發科本季也將進入傳統淡季。
法人分析，聯發科高階晶片X30本季將進入量產，公司期待在X30比重提升下，優化產品組合，進而於下半年推升毛利率向上；不過，高通旗下Snapdragon 835、625、660來勢洶洶，聯發科既有大客戶OPPO與vivo今年旗艦機種將採用高通晶片，魅族也可能增加高通供貨比重，恐將影響聯發科高階晶片出貨表現。法人預估，聯發科今年雖新增三星訂單，出貨規模約在2000-3000萬套左右，但可能流失部分OPPO與vivo訂單，使得高階晶片比重提升幅度有限，獲利能力可能因此受限。
美系外資預估，新興市場智慧型手機需求因強勢美元趨緩，聯發科首季淡季效應可能更為明顯，預估本季營收季減14％，將目標價從290元調降至270元，維持加碼評等。
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