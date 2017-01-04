昇陽光電12月營收月減32.37%

2017-01-04

〔記者張慧雯／台北報導〕昇陽光電（3561）昨（3）日公告去年12月營收為4.98億元，月減率高達32.37％。不過，發言人吳幸元表示，營收變化劇烈是與會計制度「入帳時點」有關，目前開工率維持8-9成，每月產能、出貨量都差不多。

根據統計，去年全年度昇陽光電營收為95.75億元，較前年104.84億元減少 8.66％。吳幸元表示，去年11月營收較10月大幅成長60％以上，而去年12月營收又較11月縮水32％，營收看起來大起大落，但事實上都和「入帳時點」有關；他解釋，由於不少產品出貨到歐洲地區，有時遇到船期延誤、有時則是與廠商的付款條件有關，須符合會計制度「可入帳」才能算營收，也因此，營收看起來大起大落，但公司的營運與出貨都是穩定且正常的。

對於今年首季太陽能市場展望，吳幸元則認為，雖然中國有可能出現搶裝潮，但估計產品價格也不至於像去年一樣飆漲，預估是「有需求、但價格不會太好」的溫溫狀況，持保守謹慎態度面對。