牧德去年營收8.05億 創新高

2017-01-04

〔記者洪友芳／新竹報導〕設備檢測廠牧德科技（3563）昨公布去年合併營收8.05億元，創歷年營收新高並首度突破8億元大關；去年第四季營收2.47億元，也創下單季歷史新高紀錄及歷年第四季營收最高紀錄，年成長高達99％，淡季不淡。

展望今年第一季，牧德估受惠軟板設備的訂單能見度仍高，淡季不淡效益仍可望持續。

牧德去年12月營收為6339萬元，雖較11月下滑，但年成長53％；去年第四季營收達2.47億元，較前年第四季成長99％，一舉創下單季營收歷史新高，不同往年第四季傳統淡季的表現。

第一季可望淡季不淡

牧德表示，去年下半年營收大幅成長，主要原因來自軟板檢測產品出貨暢旺；去年公司設定「牧德三箭」新產品營運策略，第一箭為軟板及軟硬結合板AOI設備的研發，隨著軟板客戶陸續採用，明顯出現開花結果的營運效益。

牧德指出，第二箭為半導體AOI設備，今年會著重深耕大客戶與導入量產，可望能有較顯著的貢獻。第三箭是去年底開賣的PCB硬板智能AOI 4.0，將是牧德今年新的成長動能。

展望今年第一季，牧德表示，軟板設備的訂單能見度仍高，淡季不淡效益可望持續，營收能否再創新高，則視後續兩箭效益的發揮，尤其半導體設備已得到數個半導體客戶的認證，公司寄望能對今年營收貢獻較大的成長力道。