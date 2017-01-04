張淑芬畫作 成台積電子e卡

2017-01-04

台積電（2330）今年設計一款色彩繽紛有趣的電子e卡，向員工與客戶賀新年，員工也可寄給親朋好友；特別的是，電子e卡影片中多幅繽紛花藝油畫作品，為董事長夫人張淑芬所繪，員工看了大為驚豔，紛紛讚說：「董娘畫得真不錯啊！」（圖︰台積電提供，文︰記者洪友芳）