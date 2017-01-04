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金控銀行票券財報 須揭露董監事性別

2017-01-04

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會昨預告修正相關辦法，未來金控、銀行及票券公司財報，必須揭露董監事的性別及董事會重大決議案內容等共3大項，金管會表示，若預告期間外界無意見，最快將於一個月後實施。

最快1個月後實施

金管會銀行局副局長呂蕙容表示，為配合實務運作、公司治理實務守則修正及外界針對應揭露事項之意見等，經參考「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」、「公開發行公司年報應行記載事項準則修正草案」等規定。

強化公司治理運作情形之揭露包括3大項，首先，為利投資人瞭解公司經營階層性別平等政策之執行情形，規範金融控股公司、銀行及票券金融公司，應揭露董事、監察人及總經理等高階經理人之性別資訊。

其次，為利瞭解我國董事會及審計委員會功能發揮之情形，規範金融控股公司、銀行及票券金融公司，應揭露董事會及審計委員會決議重大議案之相關內容，以及獨立董事意見等情形。

第三，配合「上市上櫃公司治理實務守則」之修正等，規範上市上櫃之金融控股公司、銀行及票券金融公司，應揭露公司治理專（兼）職單位、人員負責公司治理事務，以及公司治理評鑑結果之改善情形。

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標題：金控銀行票券財報 須揭露董監事性別


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