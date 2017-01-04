重訊不實且情節嚴重 違約金將從百萬起跳

2017-01-04

〔記者王孟倫／台北報導〕日前，包括復興航空（6702）等公司發布重大訊息之爭議事件，引起外界質疑，這些重大訊息明顯與事實不符，反會誤導或坑殺投資人；金管會證期局昨表示，若公司發布重訊內容不實且屬「情節嚴重」者，台灣證交所已研議，處以「違約金」擬從原本5萬元調高至100萬元，等於大幅增加20倍。

坑殺投資人 罰金大增20倍

證期局表示，依照證交所制定的「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」，符合重大訊息要件者，公司必須輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，揭露內容須具有即時性、正確性與完整性。

例如：發現大眾傳播媒體報導有足以影響上市有價證券行情之情事，或報導與事實不符者，應立即輸入重大訊息說明，至遲不得逾發現後兩小時。

現行規定，若有下列情事，證交所可予以開罰違約金，包括：違反本處理程序關於重大訊息或法人說明會相關規定者；重大訊息內容有誇耀性或類似廣告宣傳文字之描述；任意發布尚未確定之消息或公開資料與事實不符者；未於證交所所定期限內提出抽查相關資料者。

影響股價訊息 2小時內要說明

在罰則方面，目前規定若是一年內累犯（一次以上），或是情節出於故意或重大缺失、或對股東權益或證券價格具重大影響，處以5萬至500萬元。

不過，證期局認為，既然是情節重大或故意者，開罰金額起跳僅5萬元，顯然太低了，因此，已請證交所修正相關規範，可能將金額提高至100萬元起跳，藉此強化公司對重大訊息發布之規範。