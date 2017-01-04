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《台股青紅燈》拚錯經濟的惡果

2017-01-04

一例一休通過後，政府才明說企業會增加數百億成本，物價上漲是必然結果，而各行各業則爆出漲價潮，這難道不是事先可以評估的？看來要用降低當沖證交稅提振台股，恐怕會讓原本短線想賺一天菜錢的菜籃族賠掉一週菜錢，也是必然結果。

新年開盤成交量仍未突破500億元，9000多點算是高檔了，量仍然放不出來，這在過去是不可想像的事，差一點造成技術派失業。但基本面派也好不到哪裡，很多營運好的企業除非獲得外資青睞，否則多數股價被嚴重低估。台灣經濟基本面無法在資本市場反映，技術面的升降也掌握在外資手中，這才是台股的危機。

換言之，台股量縮事小，變成外資的遊樂園，而本國人寧願資本大量外流，也不願進場，才是大事。因此，台股需要本國的投資性買盤進場，需要把本國優質企業從外資手中買回來，才是解救台股的正確藥方。而不是靠著調降當沖證交稅率，把台股變成變相的賭場，震出成交量就可以得救的。

尤其，調降一般人的證交稅誓死不肯，但調降賭徒式的當沖稅倒是手腳很快，這才是令投資人失望的主因。從勞基法修正到當沖降稅，這種心態不改，要拚經濟無異緣木求魚。（多哥）

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