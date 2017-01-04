中國個人換匯 禁境外買房、投資
2017-01-04
〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國嚴防資本外逃，再度緊縮資金管制，中國外匯局公告指出，個人換匯額度不變仍為一年5萬美元，但對個人申報事中、事後的抽查審核將更加嚴格，違者將被列入「關注名單」，未來一段時間內將限制或禁止換匯，且納入個人信用紀錄。
中國人行於去年底發布「金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法」，加強外匯申報管理，被認為是變相降低個人購匯額度。中國外匯局於跨年夜發文強調，個人換匯額度並未改變，但加強個人購匯管制，並加大懲處力度。
彭博報導，人民幣在歷經20年來最大貶幅後，面臨巨大資本外逃的壓力，在今年1月1日年度限額重置後，將更進一步加劇資本流出壓力。中國外匯局則表示，加強申報管理，是因為個人購匯中存在一些漏洞，使得違規、詐欺、洗錢等事件頻傳，例如用於境外買房及投資等交易，可能助長違法情事。
今年1月1日開始，個人換匯必須在銀行的「個人購匯申請表」中提供額外訊息，包括承諾「不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目」，彭博、外匯局指出上述規定並非新規，但先前並未要求換匯者承諾。
中國外匯局解釋，本次個人外匯訊息申報管理主要涉及細化申報內容、強化銀行對於真實性、符合法規的審核責任，以及對於個人申報事中、事後的抽查並加強懲罰力度。另外，上述管理事項對於個人境外留學、旅遊換匯並不會造成影響。
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