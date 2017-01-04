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中國工資攀升 紡織業紛移越南

2017-01-04

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國國內工資不斷攀漲，促使紡織業生產據點加速遷移至越南，包括主要供貨給日本UNIQLO（優衣庫）的廣東南旋控股公司，以及與日本伊藤忠商事合作的中國羽絨生產商波司登，都將擴大在越南的生產。

《日經新聞》報導，越南的勞動力成本較中國便宜近60%，且地理位置鄰近，中國紡織業者紛紛將生產據點移至越南，雖然兩國在南海爭議上持續對立，可能帶來政治上的不確定性，但專家說此趨勢將持續一段時間。

廣東南旋控股公司主要接單生產毛衣等針織品，計畫擴大在越南生產，該公司總部位於廣東，2015年在越南胡志明市郊外設廠並啟動生產，並計畫在今年4月完成第二階段建設；南旋主要供貨給經營UNIQLO的日本迅銷公司，迅銷訂單占其銷售額逾50%。

中國羽絨生產商波司登也借助與伊藤忠商事的合作關係，將在越南紡織工廠進行試產。波司登財務長麥潤權指出，「愈來愈多客戶正在追求跨境供應的網絡」，將生產轉移到越南是為降低成本。

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  • 中國工資不斷攀漲，促使紡織業生產據點加速遷移至越南，包括廣東南旋控股公司、羽絨生產商波司登，都將擴大在越南的生產。圖為越南永福省一處紡織工廠。（路透）

    中國工資不斷攀漲，促使紡織業生產據點加速遷移至越南，包括廣東南旋控股公司、羽絨生產商波司登，都將擴大在越南的生產。圖為越南永福省一處紡織工廠。（路透）

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