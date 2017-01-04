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排廢造假 南韓禁售10款車型

2017-01-04

日產、BMW、保時捷列黑名單

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在福斯汽車（Volkswagen）排廢造假醜聞後，南韓政府經過擴大調查，2日宣布禁售日產汽車（Nissan）、BMW、保時捷（Porsche）生產的10款車型，由於偽造相關排廢測試的認證文件，包含仍在銷售中的Infinity Q50轎車、BMW X5M休旅車、保時捷Cayenne S E油電混合車在內；這三大車廠韓國子公司迄今已遭裁罰71.7億韓元（約593萬美元、1.92億台幣）。

三大廠子公司 已遭罰1.92億

南韓環境部表示，發現日產、BMW、保時捷共10款車型排廢相關的認證文件造假後，已撤銷這些車款共計4523輛車的合格證書，裁罰71.7億韓元；其中，共有6款車型仍在市面上銷售，保時捷的4款車型已經停產。

南韓環境部指出，2日已對日產韓國公司提出假造排廢測試結果的刑事訴訟。這是繼去年5月南韓政府對日產汽車開罰後的最新動作。日產的Qashqai柴油休旅車被發現排放更多氮氧化合物，較南韓容許值更高。

福斯汽車排廢醜聞爆發後，南韓政府全面清查外國車廠的排廢及噪音測試。南韓政府上月宣布，由於福斯汽車排廢廣告不實，將對其祭出創紀錄的373億韓元，並對其前、現任5位主管提出相關的刑事訴訟。

去年8月間，南韓政府曾表示，可能禁售10款汽車，因為這些汽車和福斯柴油汽車一樣涉及證明文件造假。

日產、BMW的韓國公司表示，已瞭解到南韓政府的調查結果，將再重新提交受影響車款的證明文件，以達其監管標準。保時捷的韓國公司未回應媒體詢問。

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  • 南韓禁售日產、BMW、保時捷10款車

    南韓禁售日產、BMW、保時捷10款車

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標題：排廢造假 南韓禁售10款車型


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