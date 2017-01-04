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拚iPhone印度製造 緯創、鴻海爭先設廠

2017-01-04

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕蘋果手機iPhone「印度製造」果真有譜，外電紛紛引述印度官員消息證實，台灣緯創（3231）已申請在印度班加羅爾擴建工廠，鴻海集團（2317）則將在印度阿默達巴德、古爾岡等地設廠，最快下週可望宣布；業界指出，緯創最快今年4月就可能在印度啟動組裝iPhone的產線！

緯創速件申請擴廠

印度南方卡納塔克邦一名高階官員對路透表示，台灣代工製造業者緯創還要求當地政府「速件」處理其申請（Bengaluru）的擴廠事宜，「緯創已跟我們聯繫，期能加速審查現有工廠擴建的特定程序」。

該官員指出，緯創期望「非常快速」地擴建工廠，可能代表「邁向那個方向（印度製造）的幾步」。《印度時報》上週五報導，緯創已在班加羅爾蘋雅（Peenya）工業區設廠，且已獲蘋果選為組裝iPhone的基地。

鴻海擬採多地生產

印度《商業標準報》則報導，鴻海富士康的「印度製造」採用多地生產策略，鴻海預計下週二（10日）在印度總理莫迪家鄉古吉拉特邦年度招商大會上宣布，將在該邦首府阿默達巴德（Ahmedabad）設廠組裝iPhone；此外，鴻海也有意在印度首都新德里南邊的哈雅納邦古爾岡（Gurgaon ）設廠組裝iPhone。

據印度地方政府統計，台廠鴻海、緯創、英業達（2356）在印度皆有智慧行動裝置的產線，iPhone代工主力鴻海在去年底試產後，今年可望逐步放量，生產據點將依客戶需求而逐漸擴張，在印度製造的進度和規模有望領先同業。

鴻海、緯創都不願對單一客戶表示意見。緯創日前指出，印度新廠主要生產智慧裝置，預計明年初擴充新產線即可加入生產行列，依客戶與市場需求來供應印度市場。

蘋果未回應相關報導。蘋果執行長庫克去年5月訪問印度、會見總理莫迪後，表明在當地製造iPhone等產品，是尋求在印度擴張、壓低產品價格的廣泛策略之一。分析師預期，印度今年將超越美國、成為世界次大的智慧手機市場。

研究機構Gartner研究總監古普塔指出，蘋果生產在地化「對成本最優化的一些水準絕對有幫助」。印度對進口的智慧手機課的關稅高達12.5%，蘋果在印度製造不僅可節省關稅，也有助強化iPhone價格競爭力，切入當地消費需求。

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  • 蘋果手機iPhone「印度製造」果真有譜，外電引述印度官員證實，代工組裝iPhone的緯創、鴻海集團都急切尋求在當地擴廠或新建廠房，今年可望投產。（路透）

    蘋果手機iPhone「印度製造」果真有譜，外電引述印度官員證實，代工組裝iPhone的緯創、鴻海集團都急切尋求在當地擴廠或新建廠房，今年可望投產。（路透）

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