書劍集》二○一七年國際市場爭奪戰
◎歐陽書劍
美國開始收緊美元後，繞著美元走的各國貨幣不再只進不退，但貨幣戰爭只是貿易戰爭的一環；美國總統川普效應及英國脫歐程序的啟動，將使國際貿易談判的爭議，在二○一七年躍上檯面。不過，歐美國家及中、印、日經濟穩定成長後，爭奪國際市場的喧囂聲雖然放大，國際貿易量或許反而伴隨爭端加劇而擴大。
國際市場的競爭從不止歇。二○○九年三月，美國聯準會擴大第一階段量化寬鬆（ＱＥ），二○一○年、二○一二年再宣布第二、三階段ＱＥ，藉由大規模購買公債釋出美元刺激經濟景氣，美元因此維持弱勢，資金流入開發中國家，各國貨幣相對美元升值，影響在國際商品市場的競爭力，而由美國帶頭的貨幣戰爭，因此隱然成形。
激烈的ＱＥ政策是美國在金融海嘯後的救急策略，後來並成為突破經濟困境的工具，但也使得貨幣戰爭的喊聲響徹雲霄，雖未演變成現實的對抗，卻始終存在著恐怖平衡的對峙。過去幾年，全球貿易成長，遠遠不如金融海嘯之前的表現。
根據世界貿易組織（ＷＴＯ）統計，二○○八年以前的二十年，國際貿易的成長率都是全球經濟成長率的一．五倍以上；但二○一二年以後，兩者幾乎同步，去年的貿易成長率估計且低於經濟成長率，僅見於經濟危機的二○○一年及二○○九年。
對我國而言，貿易不僅是ＧＤＰ（國內生產毛額）的最重要組成，且在二○一二年之前，出口成長對經濟成長率的貢獻多遠高於消費、投資等國內需求的合計，出口不振，經濟表現即難以耀眼。根據主計總處的統計，近六十年來，我國僅有兩年的經濟成長率為負值，分別是二○○一年的負一．二六％及二○○九年的負一．五七％，就發生在國際網際網路泡沫及金融危機的餘威之後。
二○○一年及二○○九年，剛好是我國兩次政黨輪替的隔年，去年再度政黨輪替，也就是今年才是試探新政府執政能力的關鍵年。二○○一年時，網際網路泡沫餘波盪漾，全球經濟成長率僅約二％，美國下滑至一％，但仍維持正值；美國次貸危機演變成全球金融海嘯的殺傷力則遠為巨大。二○○九年，全球ＧＤＰ衰退一．七％，美國也負成長二．八％。目前看來，國際貿易的天空，並未密布烏雲，全球經濟可以審慎樂觀。
影響貿易展望的變數當然是有的，而且強烈；但國際市場的衝突加劇，不一定使市場的成長重挫。川普將在元月二十日就任美國總統，英國脫歐的走向也將在近期明朗，貿易談判將成重心，不過去年兩國消費者信心雖升降不一，在年末卻都往上走。若歐美國家國內經濟好轉，不僅可帶動國際貿易成長，貿易談判的爭執也有望較為緩和。
許多事情原有正負兩面，但我們對喜歡的人事物，經常只看正面，對厭惡的對象，就只有負評。川普當選美國總統、英國公投脫歐，都有頗多兩極的看法。在自由選擇下，每個人都有他的想法，若能承認人是稍有理性的動物，偶爾以敵對方的角度思考，感受將會十分不同。
風雨欲來，不一定來。前年底去年初，對經濟發展的預測大都不樂觀，但歐美股市在年底卻都鎖在高點，今年應該比去年更有想像空間。政治上，台灣脫離不了與美、中的三角關係，經濟上亦是如此，今年在全球市場應有一搏機會。民進黨重返執政，國內第三次政黨輪替，二○一七年是新總統就任第二年，經濟波動可能更大，但也有更強的向上能量。
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標題：書劍集》二○一七年國際市場爭奪戰
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