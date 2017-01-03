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量能凍 闢財源 號子可分租賣咖啡

2017-01-03

〔記者王孟倫／台北報導〕台股成交量低迷，證券業叫苦連天，加上金融科技（FinTech）時代來臨，金管會昨宣布，同意證交所研議的兩項證券商營業據點「優化措施」，包括「分公司得不設經紀業務」、「證券商營業處所得分租異業」；換句話說，未來券商號子可將場地分租給咖啡、餐飲等異業，以降低營運成本及增加收入。

金管會表示，待證交所修訂規則並提報，預計一個月後、也就是農曆年後就可上路。

金管會解釋，證券商分公司得不設經紀業務，也就是券商可依實務需求，分支機構可以只經營財富管理業務，無須設置經紀業務的相關設備；另證券商營業處所得分租異業，就是場所可開放給異業分租，除有利券商招攬客戶外，還可增加租金收入。

證期局局長王詠心強調，同意優化營運據點，目的就是要避免裁員；台股成交量低迷，透過這些法規修正，給券商更多經營彈性，讓各據點能夠保留下來。

證期局指出，有券商業者反映，號子就開設在鬧區，若能開放分租給異業，如咖啡廳，就能增加租金收入，沒投資的民眾也可來喝個咖啡；至於開放讓券商營業據點可只做財富管理、沒有經營股票經紀交易，這是提供業者更多彈性。

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  • 為降低券商營運成本，金管會同意證券商之營運據點可分租異業，以增加收入。（記者王孟倫攝）

    為降低券商營運成本，金管會同意證券商之營運據點可分租異業，以增加收入。（記者王孟倫攝）

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