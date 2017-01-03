綠電認購 今年拚1萬戶
2017-01-03
〔記者林筑涵／台北報導〕經濟部能源局今年開始將綠電認購由試辦轉為正式計畫，可認購度數為十三億度，認購戶目標提升至一萬戶；考量認購誘因，附加費率還是維持每度多一．○六元，近期將開放接受申請。
能源局前年起推出「自願性綠色電價制度試辦計畫」，三年來，認購量從四三五萬度攀升至去年的兩億七千多萬度，申購戶數也從第一年的五三一戶提升至去年的七千多戶。
由於試辦計畫去年底到期，電業法修法仍未通過，綠電無法自由買賣，能源局以試辦計畫做為框架，轉為正式計畫並繼續辦理綠電制度。
能源局表示，隨著國內再生能源裝置容量成長，今年度可認購度數增至十三億度，推廣目標提升至認購戶一萬戶、認購量三億度；由於綠電平均成本每度近三元，仍需認購誘因，因此附加費率同樣維持每度多一．○六元。
去年度認購仍由台積電的兩億度拔得頭籌，佔總體認購量七成。能源局表示，兩年來，企業認購戶數由一千八百多戶增加至約兩千三百戶；據了解，全球七成門市使用綠電的瑞典商H&M，也有意於台灣進行綠電購買，雖然設於百貨內的門市執行上有困難，但該企業強調，還是會支持綠電的方向，進行相關規劃認購。
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