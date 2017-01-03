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臨時綠電是啥？ 跨年晚會申請掛零

2017-01-03

宣傳不力 去年僅13活動申請 多為能源局主辦

〔記者林筑涵／台北報導〕為推廣綠電，能源局去年推出臨時性認購辦法，開放演唱會、展覽及工地施工等短期活動申請，只要場地具電表設備即可。但計畫推出一年，僅十三項活動申請，連台電自辦活動都沒有認購紀錄，甫熱鬧落幕的全台各縣市跨年活動，也因宣傳不力而掛蛋。

根據能源局資訊，臨時綠電用戶對象擴大至展覽、演唱會等各項活動，且附加費率維持與主計畫相同的每度多一．○六元，還可配合活動需求，特別增加綠電申購證明，提供活動對外宣傳依據。

去年共有十三項活動、三十一個用戶申購臨時性綠電，多數是能源局主辦；單一活動最低申請度數為一百度，最高則是「二○一六台灣電路板產業國際展覽會」的三萬五千度，綠電電費多出一○六元至三萬七千元不等。

台電自辦活動沒有認購

離譜的是，台電除與能源局共同舉辦活動外，似乎不挺綠電。「節電有你」頒獎典禮等符合推廣綠能資訊等活動，認購是零，去年台電僅一筆臨時認購紀錄；台電坦言，的確有改進空間，台電支持綠電多以內部個人名義認購為主，未來將鼓勵活動外包商認購，也會留意自身舉辦活動得要申請。

根據能源局資料，甫落幕的各地跨年活動，沒有一個縣市提出臨時認購綠電申請；台灣電路板協會透露，支持綠電增加成本有限，且有助於提升形象，台電應更積極對外宣傳推廣，不然政策美意淪為空談。

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  • 能源局去年推出臨時性綠電認購，僅13項活動申請，因宣傳不力，跨年活動申請掛零。（記者方賓照攝）

    能源局去年推出臨時性綠電認購，僅13項活動申請，因宣傳不力，跨年活動申請掛零。（記者方賓照攝）

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