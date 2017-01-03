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電業法修法回饋 電信法恐比照

2017-01-03

〔記者黃佩君、陳炳宏、甘芝萁／台北報導〕民營電廠（ＩＰＰ）過去未依民營公用事業監督條例提撥公積金近一五○億元，經濟部雖認定ＩＰＰ僅售電予台電，不在條例規範內，但將條例精神納入電業法修法，且回饋門檻更從二十五％「下修」至十％。監院報告指出，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）及交通部在未來電信法、公路法或民用航空法修正時，恐也須循電業法模式將條例精神入法，提撥回饋。

報告強調，電業法所轄之廠商均為民營，仍須適用條例精神；未來若電信法、公路法或民用航空法修正時，也須將條例精神入法，提撥回饋，且儘可能下修以符現實。

不過，ＮＣＣ認為，民營公用事業監督條例部分條文已過時，應該修正；ＮＣＣ表示，雖遭監察院糾正，但法令過時也須修正。交通部則指出，中華電信在二○○五年八月十二日民營化後，隔年成立的ＮＣＣ成為電信事業主管機關；但交通部身為中華電信大股東，會請中華電信就市話部分進行檢討。

NCC︰監督條例過時應修正

ＮＣＣ法律事務處副處長黃文哲表示，雖然民營公用事業監督條例中規定，市內電話事業應提列「用戶公積金」，但中華電信已完全民營，既不是國營事業、也不是民營公用事業，ＮＣＣ已協請經濟部修改條例中相關規定；而新的電信管理法第一條第三項也明訂，電信事業經營不適用「民營公用事業監督條例」，該法修訂前，經主管機關特許或許可的其他電信事業亦不適用。

黃文哲指出，不僅電信事業，還有許多事業也不適用，希望經濟部能儘快修正條例。

相較之下，上月初審的電業法草案六十四條中，明文規定發電業全年純益若超過實收資本總額二十五％，應提撥超過部分之半數，用於維護機組、投資降污設備及再生能源。立法院經委會審議時，更通過將二十五％門檻下修至十％，若超過二十五％，則改為提撥全數。

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標題：電業法修法回饋 電信法恐比照


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