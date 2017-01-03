生活成本大幅提高 美國人負債 逼近金融海嘯前水準

2017-01-03

編譯盧永山／特譯

近來美股飆漲，美元也一路走高，美國經濟似乎正在加快復甦腳步。但根據美國私人信貸公司NerdWallet的最新分析，美國人的負債已逼近2008年金融危機前的水準，這並非因為美國人舉債消費，而是因為生活成本大幅提高。

NerdWallet根據紐約聯邦準備銀行和美國人口普查局的數據，發布「2016年美國家庭信用卡債」研究報告顯示，截至去年第3季為止，美國家庭的總負債（包括房貸、學貸、汽車貸款和信用卡債）已達12.35兆美元，逼近2007年12月底的12.37兆美元，平均每戶負債達13萬2539美元。預料去年底美國家庭的總負債就會超過2007年底的數據。

每戶卡債達1.6萬美元

報告指出，目前美國家庭的信用卡債總額達7470億美元，平均每戶所背卡債達1萬6061美元，較10年前的1萬4546美元高10%，也高於前年的1萬5762美元，但仍略低於金融危機最高峰時的1萬6912美元。

目前美國家庭的負債以房貸佔最多，達8.35兆美元，平均每戶所背房貸達17萬2806美元，高於2010年的15萬9020美元；學貸居次，佔1.28兆美元，平均每戶所背學貸達4萬9042美元；汽車貸款排第3，達1.14兆美元，平均每戶所背貸款達2萬8535美元，高於2010年的2萬0032美元。

收入增速比支出慢

NerdWallet指出，在歷經金融危機之後，美國人都不敢再讓消費水準高過生活所需，但美國人負債仍持續上升的主要原因在於，收入增加速度慢於支出增加速度。

撰寫研究報告的NerdWallet分析師艾伊薩（Erin El Issa）表示：「當生活成本增速超過收入增速，負債就會增加。很多人都認為，美國人信用卡債增加，是因為亂花錢所致，若要擺脫債務，就得停止購買名牌服飾和上五星級飯店用餐。但很多美國人因為入不敷出，刷信用卡只是為了買生活必需品。」

報告指出，從2003年以來，美國家庭收入的中位數成長28%，支出卻顯著增加。例如，過去13年來美國人的醫療支出暴增57%，食品和飲料價格也大漲36%，租屋成本增加32%。根據美國勞工統計局的資料顯示，光前年的租屋成本就增加3.9%。

儘管教育成本增速已不再超過收入增速，但學貸規模依舊居高不下。報告指出，從2003年以來，美國家庭教育支出增加26%，相較於家庭收入的中位數成長28%，但過去10年美國學貸規模暴增186%。

此外，美國利率升高，將使美國家庭的利息負擔加重。目前背負信用卡債的美國家庭，平均每年支付1292美元利息，NerdWallet表示，聯準會每升息1碼（0.25個百分點），每年須支付的利息就增至1309美元。

賺得少花得多，讓很多美國人根本無法存錢，對已成家育有子女的人而言，這個問題就更為嚴重。根據非營利智庫「經濟政策研究中心」的研究，美國4口之家（父母加2名子女）每年的平均生活支出介於5~10萬美元之間。

NerdWallet理財專家麥奎（Sean MxQuay）表示，目前美國經濟形勢確實在好轉，但經濟好轉的益處並未如我們預期的那樣，向下滲透到每個家庭裡，生活成本增加意味了今年美國家庭要花更多心力在精打細算上。

不過，NerdWallet強調，即便美國家庭的總負債增加，並不代表會發生經濟衰退，因美國的通膨很低、違約率沒有升高、房價又在上漲，這些指標顯示，美國經濟非常強勁。