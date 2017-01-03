菸稅調漲 菸品走私蠢蠢欲動
2017-01-03
〔記者吳佳蓉／台北報導〕近月查緝走私菸品數量趨於和緩，據統計，有別於去年9月查緝走私菸品數量暴增至237萬包，較前年同期大增近10倍，10月查緝菸品數量已降至83.89萬包、11月34.2萬包。財政部國庫署官員表示，應與相關單位加強查緝力道，達嚇阻效果及菸稅調漲時程未定有關。
國庫署官員指出，去年9月查緝走私菸品量有爆發性成長，一方面是啟動專案查核，掃蕩了數件走私大案；另一方面與傳出菸稅擬調漲20元、作為長照財源，加強走私誘因有關。
但隨海關、地方政府、檢調單位加強查核力道，並宣示將祭出配套，以認證標示區隔菸稅調漲前、後之菸品，10月起，菸品走私的查緝數量便開始下降。
比起9月的237萬包高峰，10月查緝菸品數量83.89萬包、11月34.2萬包，數量約僅剩9月的3分之1及7分之1。
官員表示，從私梟角度來看，判斷菸稅未來仍可能調漲，但目前時程未定，台灣環境潮濕，菸品「賞味期」約只有半年，現在闖關，查緝風險大，也難保存菸品，某種程度上降低了走私誘因。
官員強調，官方查緝走私菸品的力道不可能放鬆，除目前跨部會、從邊境至市面銷售點的查緝網絡外，也在思考要修改法令，加強管制力道，如提高進口、持有及販賣菸品者罰則等，更加嚴管嚴查。
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