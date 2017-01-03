一招辨別私菸劣酒 不踩雷
〔記者吳佳蓉／台北報導〕避免民眾上當，誤飲誤用私菸劣酒，中區國稅局傳授民眾辨別妙招，由於不論香菸或酒類，所需負擔稅費及成本都不低，若為合法合規菸酒商品，售價一定得高於相關稅費成本。因此可判斷，高粱酒若售價低於或貼近163元、菸品售價低於45元，來源、品質就可能有問題。
中區國稅局解釋，酒品依照製造方式及使用原料不同，可分為六大類，每種酒類都有其不同的從量課稅方式。以民眾常購買的高粱酒為例，高粱酒屬蒸餾酒類，每公升按酒精濃度每度徵收2.5元；因此一瓶酒精濃度58度、容量0.6公升的高粱酒，酒稅就需87元。
中區國稅局指出，加上酒液、酒瓶及運送包裝成本約40元、營業稅6元，以及2到3成零售商佣金約30元，等於一瓶高粱酒光成本就達163元，低於或貼近此售價的酒品，基本上就值得懷疑。至於先前常出包的葡萄酒，隨釀造方式、製程及品質不同，稅費成本差距大，較難以價格做判斷。
大型或合法通路購買
財政部國庫署官員則表示，隨去年頒布葡萄酒有機酸成分參考標準，並作為篩選高風險異常業者主要條件之一，市面上以「三精一水」（酒精、香精、糖精及水）勾芡而成的假紅酒現在已經很少；若要避免買到標示不實或品質不良葡萄酒，可盡量在大型或合法通路購買。
另一方面，在菸品部分，國庫署指出，據菸酒稅法及菸害防制法規定，每千支紙菸，需負擔590元菸稅、1000元菸捐。換算每包20裝的紙菸，需負擔11.8元菸稅、20元菸捐，加計關稅2.7元、營業稅2.2元，光稅費成本就達36.7元，加計運銷成本，總計稅費、成本約達45元。
因此，若在市面上看到售價低於45元的菸品，來源或品質勢必有問題。未來配合長照制度建立，菸稅預計每包還要再漲20元，屆時，現行菸品稅費36.7元將上升至56.7元，加上隨之增加營業稅1元及運銷成本，每包菸的售價至少需在66元以上才合理。
〈飲酒過量，有礙健康〉
〈吸菸有礙健康〉
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