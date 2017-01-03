與大成合作 賣進港澳中國
2017-01-03
〔記者洪友芳／專題報導〕年輕人畢竟比較敢衝敢冒險，海瑞摃丸第3代黃世凱接任總經理後，展現擴大市場的企圖心，他一方面讓海瑞摃丸紅到港澳與對岸去，掀起搶購風潮，一方面則吸引大成集團主動邀請到天津合資設廠，降低營運風險。
黃世凱說，台灣內需市場有限，傳統通路更是打價格戰，海瑞如果只固守台灣市場，持續賣既有產品，不僅成長會受到侷限，還可能停滯或萎縮；他接手後，產品上針對年輕族群研發出椒麻、墨魚、枸杞、當歸等創新口味的貢丸，並設計多款禮盒包裝，連續多年入選新竹市最佳伴手禮。
新竹市最佳伴手禮
黃世凱表示，台灣貢丸鮮甜好吃，海瑞在香港、澳門設代理銷售已達11年，當地民眾接受度頗高；2009年，海瑞首度參加台灣貿協在南京主辦的「世界名品展」一炮而紅，締造3小時賣500包的意外佳績，且1包100塊人民幣還賣不夠， 之後幾年，他每次到各城市參展，場場暢銷，一年比一年好，搶購風潮從一線城市延燒到二、三線城市。
大成集團看好海瑞的產品，高層多次親自拜訪，雙方談了3年，才敲定合資公司，海瑞持股6成、大成持股4成，從生產到管理由海瑞主導，在天津的海瑞廠已生產2年。黃世凱表示，當地對產品接受度高、消費能力也高，但冷凍物流還沒台灣普及，目前天津廠屬佈局階段。
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